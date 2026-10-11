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Dede Sunandar Dilarikan ke Rumah Sakit, Vicky Prasetyo Khawatir

Dede Sunandar Dilarikan ke Rumah Sakit, Vicky Prasetyo Khawatir
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Vicky Prasetyo. Foto: Instagram/vickyprasetyo777

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo mengungkapkan kekhawatirannya saat komedian Dede Sunandar tidak sadarkan diri setelah menjalani pertandingan tinju.

Hal itu diceritakan dirinya saat menjadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Vicky Prasetyo mengaku khawatir melihat kondisi Dede Sunandar yang harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.

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Menurutnya, kejadian itu bukan sekadar soal pertandingan. Dia juga memikirkan keluarga Dede Sunandar, terutama anak-anaknya yang masih membutuhkan kehadiran sang ayah.

“Sudah mikirin ya Allah anak-anaknya masih tinggal sama dia,” kata Vicky Prasetyo.

Kekhawatiran itu muncul karena vokalis Kudeta itu cukup dekat dengan anak-anak Dede Sunandar.

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Mereka bahkan kerap ikut saat Vicky Prasetyo berkegiatan, termasuk ketika dirinya sedang menghadiri pertemuan.

Mantan suami Kalina Ocktaranny itu juga mengaku semakin cemas ketika melihat kondisi Dede Sunandar yang belum sadar dan tidak bisa diajak berkomunikasi.

Presenter Vicky Prasetyo mengungkapkan kekhawatirannya saat komedian Dede Sunandar tidak sadarkan diri setelah menjalani pertandingan tinju.

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