Dede Sunandar Sebut Rumah Tangganya Sudah Tidak Bisa Diselamatkan Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Dede Sunandar dan Karen Hertatum alias Rere berada di ambang perceraian.

Dede Sunandar mengatakan bahwa rumah tangga dirinya dan Rere sudah tidak bisa diselamatkan lagi.

"Takutnya ke depan lebih parah, Dede sama Rere sudah enggak bisa lagi," kata Dede Sunandar dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Pelawak berusia 35 tahun itu kemudian bicara mengenai gosip adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta dugaan perselingkuhan.

Dede Sunandar membenarkan kabar bahwa dirinya sempat melakukan KDRT terhadap Karen Hertatum.

"Yang KDRT, sudah lama banget, diungkit lagi, mungkin ada rasa sakit hati," ucap pemain film Kamu Tidak Sendiri itu.

Selain itu, Dede Sunandar juga mengakui pernah berselingkuh dari Rere.

Menurutnya, peristiwa perselingkuhan tersebut terjadi beberapa tahun silam.