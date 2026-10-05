Vicky Prasetyo Panik, Pukulannya Bikin Dede Sunandar Terkapar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Vicky Prasetyo mengaku panik saat melihat Dede Sunandar terkapar setelah kena pukulannya dalam pertandingan tinju 'Kapolda Fighter Match 2026' di GOR Kota Jambi, Sabtu (3/10) malam.

Dia bahkam memilih untuk langsung menghentikan pertandingan dan memilih mengantarkan Dede Sunandar ke rumah sakit.

"Saya enggak mau kehilangan sahabat saya juga, jadi kepanikan saja sih pada saat itu. Makanya saya menghentikan pertandingan dan langsung antar ke rumah sakit. Karena sudah kayak pucat dan biru wajahnya," ujar Vicky Prasetyo saat dikonfirmasi awak media, Minggu (4/10).

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Pria 42 tahun itu menuturkan, pukulannya tersebut mengenai bagian rahang dan rusuk Dede Sunandar.

Dede Sunanda yang dalam kondisi tak fit lantas jatuh tersungkur.

"Dia blackout. Kelelahan juga, terus saat pukulan barengan kena rusuk sama rahang berkali-kali jadi akumulasi," kata Vicky Prasetyo.

Adapun dalam pertandingan tinju tersebut, Vicky Prasetyo berhadapan melawan Bedu dan Dede Sunandar. (jun/jpnn)