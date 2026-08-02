Dedi Kusnandar Bongkar Instruksi Igor Tolic Menjelang Persib vs Persija
jpnn.com - Persib Bandung tak ingin larut dalam atmosfer panas El Clasico Indonesia saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026.
Pertandingan sarat gengsi itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).
Menjelang laga tersebut, Maung Bandung memilih tetap berpegang pada misi utama yang sudah ditekankan pelatih Igor Tolic sejak awal turnamen.
Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengungkapkan bahwa tim pelatih meminta seluruh pemain tetap menjadikan turnamen pramusim sebagai bagian dari proses membangun kesiapan menghadapi kompetisi resmi musim 2026/27.
Fokus pada Proses
Dedi memastikan seluruh pemain siap tampil, termasuk setelah panitia memutuskan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, sebagai lokasi semifinal.
"Di mana pun pertandingan dimainkan, kami harus siap. Sebagai pemain, tugas kami ialah mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan," ujar Dedi.
Menurut pemain yang akrab disapa Dado itu, duel melawan Persija memang memiliki gengsi tinggi. Namun, Igor Tolic meminta timnya tidak kehilangan fokus terhadap tujuan utama selama pramusim.
"Kami paham pertandingan melawan Persija selalu spesial. Namun, pelatih terus mengingatkan bahwa prioritas kami saat ini ialah mematangkan permainan tim. Meski begitu, kami tetap memiliki target di turnamen ini," ucapnya.
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026, Dedi Kusnandar membocorkan pesan penting Igor Tolic.
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