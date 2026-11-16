jpnn.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) memberi penjelasan soal kehadirannya di istana kenegaraan pada 10 November 2026.

Diketahui, pada hari yang sama Dedi ke Istana, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan langsung keinginan mundur dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dedi, dia hadir di istana menghadiri penganugerahan gelar pahlawan dua tokoh Jawa Barat yakni Marsekal TNI R Suryadi Suryadarma dan KH Abbas Abdul Jamil.

"Jadi, ke situ (istana) menghadiri acara penganugerahan, enggak ad kaitannya dengan persoalan cawapres," kata Dedi dalam sosial medianya yang terkonfirmasi di Bandung, Minggu (15/11/2026).

Pria yang beken disapa dengan akronim KDM itu menekankan untuk urusan calon wapres pengganti Gibran, itu adalah hak prerogatif dan urusan Presiden Prabowo Subianto sehingga dia tidak memikirkan hal tersebut.

Menurut KDM, yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana memperbaiki jalan-jalan di Jawa Barat agar mulus dalam dua tahun ke depan, rumah masyarakat yang dalam kondisi baik, dan anak-anak sekolah yang lulus.

"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," tutur KDM.

Sebelumnya diketahui, pada tanggal 10 November 2026 Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan berhenti dari jabatannya.