Dedi Mulyadi Ajak Warga Bantu Pemadaman Karhutla Gunung Ciremai, Ada Upah Rp250 Ribu
jpnn.com, BANDUNG - Personel gabungan berhasil memadamkan sebagian titik api di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
Pembuatan sekat bakar di sepanjang lintas tepi api juga sudah dilaksanakan untuk mencegah perambatan ke area vegetasi rapat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga datang memantau dan ikut memadamkan api di TNGC pada Kamis (22/10/2026).
Dia, bahkan absen dalam rapat koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Dedi meminta komunitas dan warga bahu-membahu membuat sekat bakar untuk mencegah api merambat.
Setiap orang yang melakukan upaya tersebut diberi upah Rp250 ribu per hari.
Selain itu, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga akan berkoordinasi dengan BMKG untuk membuat hujan buatan di area Taman Nasional Gunung Ciremai.
Upaya pemadaman api dari udara dengan water bombing pun akan ditempuh.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi janji memberikan upah sebesar Rp250 ribu per hari kepada warga yang ikut membantu memadamkan api di Gunung Ciremai.
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