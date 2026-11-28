jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh dengan keindahan alam saat kabut turun dan langit mulai menggelap.

Di balik pemandangan tersebut, terdapat potensi bencana yang mengancam keselamatan warga akibat kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan.

Dedi menilai perubahan kondisi alam akibat pembabatan tutupan vegetasi dan alih fungsi kebun teh telah memperbesar risiko longsor dan banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat.

"Air mengalir deras, tanah terbawa ke sungai, terjadi sedimentasi, sungainya tidak dikeruk karena mungkin biaya BBWS-nya mengalami penurunan, tidak punya lagi kemampuan keuangan untuk mengeruk sungai, sehingga terjadilah banjir," kata Dedi, Sabtu (29/11/2026).

Dedi pun menyinggung kebijakan masa lalu yang mengalihfungsikan 1,2 juta hektare lahan hijau di Jawa Barat menjadi peruntukan komersial.

Lahan hijau di Jawa Barat itu beralih fungsi menjadi sektor perdagangan dan jasa, perumahan, pariwisata, hingga pertambangan. Oleh karena itu, Dedi mengubah kembali kebijakan alih fungsi lahan untuk komersial menjadi lahan hijau.

"Pemprov mengubah kembali, memperluas kawasan terbuka hijau, termasuk areal pariwisata dan pertambangan menjadi kawasan hijau," ucapnya.

Dedi menegaskan langkah pemulihan tata ruang ini bertujuan melindungi keselamatan penduduk Jawa Barat dari ancaman bencana hidrometeorologi maupun geologi.