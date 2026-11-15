Dedi Mulyadi Bantah Kehadirannya di Istana pada 10 November Terkait Kursi Cawapres
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa kehadirannya di Istana Negara pada 10 November 2026 lalu tidak berkaitan dengan isu calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, kedatangannya ke Istana—yang kebetulan bertepatan dengan hari saat Gibran menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto—adalah untuk memenuhi undangan penganugerahan gelar pahlawan nasional.
Dua tokoh asal Jawa Barat yang menerima gelar pahlawan nasional pada momentum Hari Pahlawan tersebut yakni almarhum Marsekal TNI R. Suryadi Suryadarma dan almarhum KH Abbas Abdul Jamil.
"Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya R. Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres," ujar Dedi dalam unggahan media sosialnya yang terkonfirmasi di Bandung, Minggu (15/11/2026).
Dedi menekankan bahwa urusan penentuan sosok pengganti wakil presiden sepenuhnya merupakan ranah dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan dirinya sama sekali tidak memikirkan isu tersebut dan memilih fokus menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan bahwa yang dipikirkannya saat ini adalah memperbaiki jalan-jalan di Jawa Barat menjadi mulus dalam dua tahun ke depan, rumah masyarakat yang dalam kondisi baik, dan anak-anak sekolah yang lulus.
"Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya," ucap Dedi.
Sebelumnya diketahui, pada tanggal 10 November 2026 Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan berhenti dari jabatannya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa kehadirannya di Istana Negara pada 10 November 2026 lalu tidak berkaitan dengan isu calon wakil presiden.
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