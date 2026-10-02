Dedi Mulyadi Bantah Sudah Meresmikan Data Center AI Jatiluhur

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah telah meresmikan Data Center AI (Artificial Intelligence) di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jabar. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kedatangannya ke kawasan itu ialah untuk mengecek perizinan.

"Loh, itu tinggal dilihat di kanal YouTube saya tanggal 28 Juli. Itu makna fungsinya jadi gubernur konten itu," kata Dedi Mulyadi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10).

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, lantas menjelaskan kronologi awal kedatangannya ke kawasan terseut. Dia menjelaskan pada Jumat (28/7), rombongan pengusaha yang berencana membangun data center dibawa anggota DPR RI Mulyadi ke kantor gubernur Jabar.

Dedi Mulyadi selaku tuan rumah menerima kedatangan rombongan tersebut. Dia pun meminta supaya seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.

Beberapa hari kemudian, Dedi mengaku ingin datang ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan. Mantan anggota DPR RI itu membantah datang sebagai undangan.

"Saya datang sendiri ke situ. Artinya, datang bukan atas undangan, dan bukan juga saya mengundang. Saya datang sendiri untuk mengecek lapangan," ucapnya.

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Dalam video yang diunggahnya di medsos, Dedi menanyakan izin kepada pengusaha yang akan membangun data center. “Saya bertanya izinnya sudah keluar belum? Pengusahanya mengatakan izinnya sudah keluar karena izinnya itu izin PMA, izinnya di pusat melalui OSS, ya," tuturnya.

Selain itu, kewenangan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) berada di Kabupaten Purwakarta. Dia pun sempat menanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada bupati Purwakarta.