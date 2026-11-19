jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan ada tradisi di masyarakat kawasan industri, khususnya wilayah pembangunan pabrik, yang harus dikomunikasikan oleh pengelola.

Pernyataan ini merespons terjadinya aksi demo protes oleh organisasi masyarakat (ormas) pabrik mobil listrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Dalam aksinya, mereka menuntut proses rekrutmen warga Subang, karena mengeklaim serapan tenaga lokal masih di bawah 20 persen.

Dedi mengatakan, masalah yang terjadi di pabrik BYD disebabkan kurangnya komunikasi atau sosialisasi perusahaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Dia menyinggung pentingnya peran hubungan masyarakat (Humas) dalam penyelesaiannya.

"Kita nanti dipertegas pada lingkungannya, dan yang paling utamanya juga gini, perusahaannya membangun komunikasi yang baik juga dengan di samping (sekitar pabrik). Ini ada juga tradisi-tradisi perusahaan ini dari sisi aspek hubungan public relations-nya," kata Dedi di Bandung, Kamis (19/11/2026).

Ia mencontohkan, kebanyakan perusahaan, khususnya internasional, tidak menjalin komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan yang akan dilakukan pembangunan.

Mereka hanya berkomunikasi dengan pimpinan wilayah di daerah, tanpa sowan ke masyarakat langsung.

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"Misalnya gini, dia cukup membangun hubungan dengan level tertentu. Nah, pada level bawah, dia tidak membangun hubungan. Ya Indonesia ini kan cara menyelesaikannya tidak hanya cukup pada level atas penyelesaiannya, level bawahnya harus dirangkul," terangnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu pun Minggu besok akan datang ke Subang untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak BYD dengan ormas yang dimaksud.