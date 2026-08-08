menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Dedi Mulyadi Bongkar Dampak Negatif Tramadol di Kalangan Remaja, Picu Aksi Kejahatan

Dedi Mulyadi Bongkar Dampak Negatif Tramadol di Kalangan Remaja, Picu Aksi Kejahatan

Dedi Mulyadi Bongkar Dampak Negatif Tramadol di Kalangan Remaja, Picu Aksi Kejahatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan pembeli obat keras tertentu jenis Tramadol dan minuman keras ilegal di Jabar didominasi oleh remaja yang masih berusia di bawah 17 tahun.

Hal itu membuat kondisi psikologis remaja di Jabar menjadi terganggu.

"Mereka yang membelinya rata-rata anak di bawah usia 17 tahun. Anak-anak SMP sudah mengonsumsi, SMA sudah mengonsumsi. Efek psikologinya apa? Mereka menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Melawan, mengancam. Keinginannya apa? Punya HP bagus, punya motor bagus. Dampaknya apa? Siang tidur, malam keluar," kata Dedi di Badung, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

Dedi kemudian mencontohkan kasus yang terjadi di Purwakarta. Di sana, ada kasus cucu yang membunuh kakeknya hanya karena kakeknya melarang untuk keluar lebih dari pukul 23.00 WIB.

Bahkan, saat diinterogasi, pelaku mengaku 'bahagia' telah membunuh kakeknya.

"Ketika diinterogasi anaknya oleh Polres Purwakarta waktu itu, anak itu menjawab bahwa 'Saya merasa bahagia kakek saya, saya bunuh'. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa," ucap dia.

Baca Juga:

Dedi mengaku khawatir maraknya remaja yang mengonsumsi obat keras terbatas bakal membuat generasi emas Indonesia di masa mendatang gagal terwujud.

"Sehingga tanpa kompromi, ini harus segera diperangi," tegasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan pembeli obat keras tertentu jenis Tramadol dan minuman keras ilegal di Jabar didominasi oleh remaja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI