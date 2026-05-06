Dedi Mulyadi Buka Opsi Bandung Zoo Dikelola BUMD

jpnn.com - BANDUNG - Nasib Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo masih menggantung. Sampai hari ini Pemerintah Kota Bandung masih belum menunjuk pihak baru yang akan mengelola Bandung Zoo. Minimnya pendaftar membuat Pemkot Bandung mengajukan izin perpanjangan proses lelang.

Kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka opsi untuk mengambilalih pengelolaan Bandung Zoo. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Pemkot Bandung saat ini masih melakukan audisi Lembaga Konservasi (LK) untuk mengelola Bandung Zoo. Namun, kata Dedi, dinas kehutanan masih melakukan pertimbangan termasuk soal hukum.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum. Nah, sehingga pemerintah kota ingin mengajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk mendapat waktu selama satu bulan agar dia bisa memutuskan," kata Dedi di Bandung, Rabu (6/5).

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, mengaku telah menyiapkan rencana lain apabila tak kunjung ada keputusan dari instansi terkait. Dedi juga telah menginstruksikan kepada sekretaris daerah Jawa Barat agar mengajukan Lembaga Konservasi kepada Pemkot Bandung.

"Pemerintah provinsi mencoba untuk hari ini minta sekda berkomunikasi, kami juga bisa mengajukan LK kalau diperlukan. Misalnya dikelola oleh pemerintah provinsi melalui BUMD, agar lebih mengarah pada konservasinya," kata Dedi.

"Ini, kan, saya tujuannya konservasinya. Hutannya sayang, binatangnya sayang. Nanti bisa dua-duanya ditempuh, mana yang terbaik," lanjutnya.

Dedi mengaku lebih memilih Bandung Zoo agar dikelola oleh BUMD demi keberlangsungan nasib satwa dan juga para pegawai.

Menurut dia, pengelolaan kawasan wisata tersebut tidak melulu soal bisnis.