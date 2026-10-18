Dedi Mulyadi Diprediksi Bakal Menghadapi Situasi Rumit dan Sulit, Oh

jpnn.com - JAKARTA - Tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi berpotensi membuka jalan bagi gubernur Jawa Barat tersebut untuk masuk dalam persaingan Pilpres 2029.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza mengatakan peluang itu terbuka apabila popularitas dan penerimaan publik terhadap Kang Dedi Mulyadi alias KDM terus meningkat di tingkat nasional.

“Dalam politik, elektabilitas adalah modal penting yang sering kali mendorong seorang tokoh untuk naik kelas dari pemimpin daerah menjadi kandidat nasional,” kata Efriza kepada JPNN.com, Minggu (18/10).

Namun, dia mengingatkan bahwa tingginya elektabilitas belum cukup untuk memastikan KDM dapat maju sebagai calon presiden.

Menurut Efriza, KDM perlu mempertimbangkan dukungan partai, pembentukan koalisi, pembiayaan politik, jaringan nasional, hingga persyaratan pencalonan presiden.

Situasi tersebut menjadi lebih rumit karena KDM merupakan kader Gerindra, partai yang dinilai masih memprioritaskan Prabowo untuk Pilpres 2029.

“Jika tren KDM terus menguat sebagai capres alternatif, ternyata KDM tidak mendapatkan ruang yang memadai di internal partainya, apakah KDM sudah siap mencari kendaraan politik baru dan bersitegang dengan Prabowo dan Gerindra?” ujarnya.

Efriza menilai KDM akan menghadapi pilihan sulit apabila peluangnya untuk maju sebagai calon presiden tidak memperoleh dukungan yang memadai dari partai sendiri.