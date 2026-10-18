menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Pilpres » Dedi Mulyadi Diprediksi Bakal Menghadapi Situasi Rumit dan Sulit, Oh

Dedi Mulyadi Diprediksi Bakal Menghadapi Situasi Rumit dan Sulit, Oh

Dedi Mulyadi Diprediksi Bakal Menghadapi Situasi Rumit dan Sulit, Oh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi berpotensi membuka jalan bagi gubernur Jawa Barat tersebut untuk masuk dalam persaingan Pilpres 2029.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza mengatakan peluang itu terbuka apabila popularitas dan penerimaan publik terhadap Kang Dedi Mulyadi alias KDM terus meningkat di tingkat nasional.

“Dalam politik, elektabilitas adalah modal penting yang sering kali mendorong seorang tokoh untuk naik kelas dari pemimpin daerah menjadi kandidat nasional,” kata Efriza kepada JPNN.com, Minggu (18/10).

Baca Juga:

Namun, dia mengingatkan bahwa tingginya elektabilitas belum cukup untuk memastikan KDM dapat maju sebagai calon presiden.

Menurut Efriza, KDM perlu mempertimbangkan dukungan partai, pembentukan koalisi, pembiayaan politik, jaringan nasional, hingga persyaratan pencalonan presiden.

Situasi tersebut menjadi lebih rumit karena KDM merupakan kader Gerindra, partai yang dinilai masih memprioritaskan Prabowo untuk Pilpres 2029.

Baca Juga:

“Jika tren KDM terus menguat sebagai capres alternatif, ternyata KDM tidak mendapatkan ruang yang memadai di internal partainya, apakah KDM sudah siap mencari kendaraan politik baru dan bersitegang dengan Prabowo dan Gerindra?” ujarnya.

Efriza menilai KDM akan menghadapi pilihan sulit apabila peluangnya untuk maju sebagai calon presiden tidak memperoleh dukungan yang memadai dari partai sendiri.

Tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi berpotensi membuka jalan bagi pria yang akrab disapa KDM tersebut untuk masuk dalam persaingan Pilpres 2029.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI