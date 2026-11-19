Dedi Mulyadi Dukung Dasco Jadi Wapres: Beliau Memiliki Kapasitas
jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan wakil presiden RI. Dia menilai Dasco memiliki kapasitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan.
“Menurut saya, beliau merupakan figur yang layak untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang sisa masa jabatan tiga tahun ke depan,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis (19/11). “Ini merupakan pendapat pribadi. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing,” imbuhnya.
Kang Dedi Mulyadi (KDM), panggilan akrab Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa Dasco merupakan sosok yang mampu membangun hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta mediator antara pemerintah dengan tokoh, aktivis, dan berbagai kalangan masyarakat.
“Selanjutnya, menurut saya, ada sosok yang cukup mumpuni. Selama ini, beliau selalu tampil dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik kebangsaan,” ujarnya.
Meski demikian, KDM mengatakan bahwa seluruh keputusan terkait pengisian jabatan tersebut harus dihormati karena berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Namun, seluruh keputusan tentu harus kita hormati,” katanya.
Lebih lanjut KDM juga menanggapi namanya yang turut disebut sejumlah pengamat dan masyarakat dalam perbincangan mengenai kemungkinan pengisian jabatan wapres. “Saya tegaskan bahwa saat ini saya berfokus untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai gubernur Jawa Barat,” ujarnya. (antara/jpnn)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan wakil presiden RI.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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