Dedi Mulyadi & Ilham Habibie Merencanakan Hal Besar terkait Transportasi Umum di Jabar

jpnn.com - BANDUNG - Dua tokoh, yakni Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Akbar Habibie dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu, merencanakan sesuatu yang besar, dan membuka lapangan pekerjaan industri lokal di Jabar.

Pertemuan itu terlaksana saat Ilham bertamu ke Gedung Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jabar, Selasa (3/11).

Tatap muka tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan keduanya dalam event konferensi pertemuan insinyur se-Asia Tenggara, Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-44 di Bandung, pada 20-22 Oktober 2026 -yang membahas inisiatif kerja sama PII dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menemukan solusi konektivitas kota-kota di Jabar dengan transportasi umum.

Ilham Habibie menyebut bahwa Jawa Barat mempunyai potensi yang berkaitan dengan berkembangnya jaringan transportasi umum antarkota di Jawa Barat.

“Jaringan transportasi umum antara kota-kota di Jawa Barat membuka peluang industri-industri yang bisa dikelola oleh warga dengan pembuatan kendaraan untuk transportasi umum. Tidak hanya dalam penggunaan transportasinya, tetapi juga dalam pembuatannya akan membuka lapangan pekerjaan sebagai perkembangan industri lokal,” kata Ilham.

Dia bertandang ke rumah gubernur tak sendiri, tetapi bersama pengurus PII seperti Santhi H. Serad, Mucharom Achmadi, Dandung Sri Harninto, Ketua Pengurus Wilayah PII Jawa Barat Hambali, Tulus Martua Sihombing, dan Abdul Rahman Ma’mun.

“Jadi dalam perencanaannya, kami ingin kemajuan transportasi umum di wilayah Jawa Barat menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dan dalam pembuatannya pun akan menghidupkan lapangan pekerjaan dan industri lokal, selain desainnya juga disesuaikan dengan lokalitas daerahnya,” ujar Ilham.

Dia juga mengusulkan agar kendaraan yang nantinya didesain dan diproduksi oleh karoseri lokal juga bisa diproduksi untuk keperluan kendaraan pengangkut sampah, yang diperlukan bagi kota-kota di Jawa Barat.