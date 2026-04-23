Dedi Mulyadi Janji Gedung Sate Bisa Dipakai Untuk Perayaan Persib Juara

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan Gedung Sate tetap bisa dipakai sebagai tempat perayaan apabila Persib Bandung kembali meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Adapun, saat ini Persib masih berjuang dalam misi perburuan gelar juara Super League.

Maung Bandung kokoh di urutan pertama dengan raihan 65 poin dari 28 pertandingan, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya, Borneo FC.

Meski perjuangan mengamankan titel juara masih berlanjut, Bobotoh optimistis klub kebanggaannya mampu kembali menjadi kampiun untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Selama ini, perayaan Persib juara selalu berlangsung di Gedung Sate, dua tahun berturut-turut. Namun kini, muncul kekhawatiran karena Gedung Sate tengah dalam proses revitalisasi.

Dedi menegaskan, bahwa perayaan bisa dilakukan di mana pun. Hal yang paling krusial saat ini, adalah memastikan Persib meraih gelar juara terlebih dahulu.

"Ya pokoknya jadi juara dulu, pasti nanti perayaan menemukan tempat yang indah. Kan di Gedung Sate bisa juga lewat belakang," kata Dedi saat ditemui di Bandung, Kamis (23/4/2026).

Dia juga berpesan kepada skuad Persib untuk tetap fokus memastikan gelar juara.