Dedi Mulyadi-Jenderal (Purn) Dudung Sepakat Taufik Hidayat Penganiaya YTR Diberi Hukuman Maksimal
jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman sepakat agar Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayan terhadap YTR diberi hukuman maksimal.
Dedi mengatakan tersangka Taufik Hidayat harus bertanggung jawab atas tindak pidana kekerasan yang sudah dilakukan. Sebab, korban tidak hanya mengalami luka fisik yang berat dan serius, tetapi juga guncangan psikologis hingga trauma mendalam.
"Harapannya, hukuman maksimalnya sesuai dengan apa yang dilakukan," kata Dedi di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (1/7).
Dedi mengatakan bahwa di persidangan nanti akan terungkap seluruh perbuatan yang dilakukan Taufik Hidayat. Apabila majelis hukum menilai tindakan tersangka salah, maka Taufik harus dihukum sesuai hukuman yang berlaku.
"Apabila nanti di pengadilan terbukti dia melakukan penyekapan, dia melakukan penculikan, dia melakukan tindak pidana kekerasan yang berakibat pada cacat permanen seumur hidup, ya, dia harus merasakan itu, apa yang dirasakan oleh korban," ujarnya.
Dedi menegaskan hukuman maksimal yang dimaksud ialah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. "Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Sementara itu, KSP Dudung juga berharap tersangka penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap YTR itu bisa dihukum dengan adil dan tegas.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu pun mendukung pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta Taufik Hidayat diproses tanpa menerapkan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). "Wah, saya sepakatlah," kata Dudung di Sumedang, Selasa (30/6).
Dedi Mulyadi dan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sepakat Taufik Hidayat penganiaya YTR diberikan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri HAM Pigai Minta Tak Boleh Ada Restorative Justice untuk Taufik Hidayat
- Korban Penganiayaan Sadis Taufik Hidayat Diprediksi Jalani Perawatan Selama 1 Tahun
- Dedi Mulyadi Mengungkap Fakta Baru tentang Taufik Hidayat, Oh Ternyata
- Kejati Jabar Libatkan 9 Jaksa Kawal Kasus Taufik Hidayat
- Polisi Gelar Prarekonstruksi di 4 TKP Kasus Penganiayaan & Penyekapan terhadap YTR
- Teka-teki Tato di Badan YTR, Polisi Ungkap Faktanya