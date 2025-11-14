Dedi Mulyadi Kenang Pertemuan Terakhir dengan Almarhum Dirut Bjb

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bjb) Yusuf Saadudin meninggal dunia pada Jumat (14/11/2025) dini hari.

Yusuf menggantikan Yuddy Renaldi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Almarhum Yusuf resmi diangkat sebagai direktur utama perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST( Bank Bjb), April 2025 lalu.

Baru tujuh bulan menjabat, Yusuf meninggal dunia Jumat dini hari tadi di Kota Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan almarhum pergi meninggalkan legacy kebaikan.

Dua hari lalu, Dedi mengaku bertemu dengan Yusuf di Jakarta dalam sebuah acara.

Di sana, almarhum turut membantu menangani permasalahan seorang ibu yang terjerat kasus kredit mobil di Karawang.

"Direktur itu meninggalkan legacy kebaikan. Pada hari Selasa, dia bertemu saya di City Tower, Jakarta. Dia ikut membantu menyelesaikan kasus ibu yang ditahan di Karawang, agar Bjb berpartisipasi menyelesaikan problemnya, dan itu direalisasikan," kata Dedi ditemui di Hotel Pullman, Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).