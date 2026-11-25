jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan adanya pembuatan konten promosi marketplace mobil di SMK Negeri 3 Bandung.

Dalam konten tersebut, sejumlah siswa SMKN 3 Bandung patungan memberi hadiah satu unit mobil seharga Rp281 juta untuk guru.

Dedi menuturkan, kegiatan tersebut bertentangan dengan prinsip pengajaran dan juga telah mengeksploitasi siswa.

Konten yang viral itu menampilkan seolah-olah ada pengumpulan iuran sekolah yang kemudian diberikan kepada guru untuk membeli mobil.

"Kalau SMK konten itu bagian dari pelajaran. Pasti ada jurusannya, Broadcast misalnya. Tetapi tentu tidak boleh membuat konten seperti kemarin," kata Dedi di Bandung, Rabu (25/11/2026).

Dia menekankan, konten yang dibuat di lingkungan sekolah harus memiliki unsur edukasi dan pemasaran yang benar. Bukan konten gimik yang menyesatkan.

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"Buat kontennya yang tentang pemasaran. Bukan buat konten bahwa ada iuran di sekolah. Kemudian uangnya dikumpulin menjadi uang kelas. Uangnya diberikan kepada guru untuk beli mobil. Dan mobilnya ada. Saya marahin," tegasnya.

Pemprov Jabar sudah melayangkan keberatan kepada pihak agensi pembuat konten.