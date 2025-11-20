Dedi Mulyadi Mendamaikan 3 Kades yang Bersitegang Soal Pengerukan Aliran Sungai

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan mendamaikan tiga kepala desa yang bersitegang di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Sebelumnya, Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, serta Kades Sukamakmur Dede Sudrajat bersitegang terkait proyek pengerukan aliran sungai sebagai upaya mengatasi banjir di wilayah Telukjambe Timur.

"Ketiga kepala desa di Karawang kini sudah bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan problem banjir di daerahnya masing-masing," kata Dedi Mulyadi di Karawang, Rabu (19/11).

Keributan antara tiga kades itu sebelumnya dipicu karena salah satu dari ketiganya ada yang dianggap offside karena melaksanakan proyek pengerukan aliran sungai di luar desanya.

Proyek pengerukan aliran sungai di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur itu merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.

Tiga kepala desa di Karawang yang bersitegang itu sempat dipanggil Dedi Mulyadi untuk membahas persoalan di daerahnya masing-masing.

Seusai pertemuan, Dedi menyatakan ketiga kades itu sudah sepakat untuk berdamai. Mereka tidak akan membuat keributan lagi karena ketiganya akhirnya ditugaskan Dedi untuk mengawal percepatan program Pemprov Jabar.

Untuk Kades Sukamakmur ditugaskan melakukan pemantauan aliran air dari di jalan Interchange Karawang Barat, mengidentifikasi bangunan liar yang berada di daerah aliran sungai.