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Dedi Mulyadi Menyayembarakan Tangkap Begal Rp50 Juta 

Dedi Mulyadi Menyayembarakan Tangkap Begal Rp50 Juta 
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Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara untuk warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan atau begal.

Masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal di Jabar agar diberikan imbalan uang dengan nominal mencapai Rp50 juta. 

Dedi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian Polda Jabar dan Polda Metro Jaya untuk siaga menghadapi berbagai jenis kejahatan di Jawa Barat.

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Dalam video yang diunggah di akun Instagram, Dedi meminta seluruh pihak untuk bersiaga demi menjaga Jabar yang tetap aman.

"Mobil patroli harus bersiaga setiap malam, lampu tanda bahayanya harus tetap menyala. Lalu, Satpol PP, Damkar, berjaga di titik-titik strategis untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi di setiap waktu," kata Dedi, Kamis (23/7).

"Warga bersiskamling, menjaga diri dan dijaga diri, ini adalah prinsip hidup gotong royong," imbuhnya.

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Untuk memberantas para pelaku begal yang meresahkan, Dedi menjanjikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berhasil menangkap penjahat dalam kondisi hidup ke kantor polisi.

Nominal uang yang dijanjikan mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta. 

Dedi Mulyadi menyelenggarakan sayembara sebesar Rp50 juta buat warga yang menangkap begal hidup.

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