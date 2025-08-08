Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur Konflik Internal Manajemen Bandung Zoo
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menengahi keributan internal antara pengurus lama dan baru Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung.
Adapun kewenangan tersebut, kata Dedi, ada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Dedi mengatakan dirinya tidak disebut atau diminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah internal kepengurusan Bandung Zoo. Dia pun memilih membatasi diri.
"Kan, kewenangannya ada kewenangan di pemerintah kota ya. Sampai hari ini kan kami tidak diminta untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Saya kan membatasi diri hari ini," kata Dedi di Bandung, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, dia akan menyelesaikan permasalahan antara pengurus lama dan baru, jika diminta untuk menengahi keributan tersebut.
Bahkan, dia mengeklaim akan menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang lebih singkat.
"Hari ini akan selesaikan kalau saya diminta," tuturnya.
Sebelumnya, keributan internal pengurus lama dan baru di Bandung Zoo atau kebun binatang Bandung, berujung dengan penutupan. Saat ini Bandung Zoo tidak beroperasional.
Respons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal keributan internal manajemen baru dan lama Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Digugat Forum SMA Swasta Jabar, Dedi Mulyadi Malah Mengaku Bahagia
- Dedi Mulyadi Digugat Forum SMA Swasta, Pemprov Jabar Siapkan Pembelaan
- PTUN Bandung Proses Gugatan Forum Sekolah Swasta Jabar Terhadap Dedi Mulyadi
- Merespons Sindiran Atalia Soal Rombel 50 Siswa, Dedi: Sebelumnya Banyak Belanja Teknologi Informasi
- Dedi Mulyadi Tak Melarang Pemasangan Bendera One Piece di Jawa Barat, tetapi...
- Kang Busar Perangi Premanisme dan Geng Motor di Kota Bandung