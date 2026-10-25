Dedi Mulyadi Pastikan Kebakaran Gunung Ciremai Sudah Dipadamkan, 30 Titik Api Teratasi

jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebakaran lahan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sudah padam, dan tidak ada lagi titik api yang menyala sampai dengan Minggu (25/10) ini. "Sudah, hari ini nol titik api, dan kemudian kami melakukan modifikasi cuaca. Kami harapkan hujan, sudah nol titik apinya plus hujan," kata Dedi di Bandung, Minggu (25/10).

Kebakaran lahan sempat terjadi di kawasan TNGC sejak Kamis (23/10). Puluhan titik api ditemukan. Petugas pun sigap melakukan pemadaman. Dedi Mulyadi bahkan turun langsung ke lokasi kebakaran untuk membantu pemadaman api.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua lokasi di Kabupaten Kuningan, Rabu (21/10), yakni Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, dan Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan.

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Di Desa Pasayangan, kebakaran melanda lahan bambu dengan luas keseluruhan sekitar 2 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1,5 hektare dilaporkan terbakar.

Sementara itu, kebakaran juga terjadi di kawasan hutan Desa Cibuntu, tepatnya di wilayah Resor Pasawahan SPTN Wilayah I Kuningan. Luas area yang terbakar di lokasi tersebut masih dalam penghitungan.

Dedi mengatakan setelah selesai operasi pemadaman karhutla, pihaknya akan mulai melakukan modifikasi cuaca, khususnya di kawasan Kabupaten Kuningan.

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Modifikasi ini dengan maksud agar turun hujan dan mempercepat proses pendinginan.

Nantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Bara (Pemprov Jabar) akan melakukan hal yang sama apabila ditemukan adanya gejala serupa di wilayah lain.