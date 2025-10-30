Dedi Mulyadi: Penyebab Banjir Bandang Sukabumi Ada Pembukaan Lahan
jpnn.com, BANDUNG -
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penyebab banjir bandang yang menerjang Kecamatan Cisolok di Kabupaten Sukabumi, disebabkan oleh faktor manusia.
Penyebabnya adalah perubahan tata ruang atau pembukaan lahan yang membuat air hujan turun tak bisa diserap oleh tanah.
“Itu ada bukaan lahan,” kata Dedi ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Dedi menuturkan pihaknya menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat untuk mendalami dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang itu.
Dia mengaku sudah memiliki bukti foto, meski masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.
“Fotonya sudah ada, tetapi saya sudah meminta kepada Dinas PSDA Provinsi Jabar untuk mendalami,” tuturnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyatakan pemicu terjadinya bencana alam di Kabupaten Sukabumi rata-rata karena faktor kerusakan alam.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkap penyebab banjir bandang di Cisolok, Sukabumi, disebabkan oleh faktor manusia.
