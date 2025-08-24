menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Dedi Mulyadi Sebut Pelayanan Kesehatan di Indonesia Berorientasi Uang

Dedi Mulyadi Sebut Pelayanan Kesehatan di Indonesia Berorientasi Uang

Dedi Mulyadi Sebut Pelayanan Kesehatan di Indonesia Berorientasi Uang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi dokter spesialis. Foto: Dika Rahardjo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pelayanan kesehatan di Indonesia sudah terlalu berorientasi materi, sehingga berpengaruh terhadap kualitasnya.

Hal ini disampaikan Dedi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan' di Univerasitas Padjadjaran, Kota Bandung.

Menurut Dedi, dunia kesehatan sudah menjadi industri sehingga segala sesuatunya dihitung berdasarkan kepentingan bisnis.

Baca Juga:

“Ini fakta. Kita masuk ke materialisme dunia kesehatan. Dunia kesehatan adalah bisnis," kata Dedi, Jumat (22/8/2025).

Dedi menjelaskan, kondisi ini sangat memperihatinkan karena berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau materialisme masuk ke pikiran dunia kesehatan, pelayanan ke masyarakat akan jauh panggang dari api," ujarnya.

Baca Juga:

Sebagai contoh, menurutnya sudah terjadi pergeseran nilai dalam dunia kedokteran karenaa tingginya biaya pendidikan dalam profesi tersebut.

Akibatnya, kata dia, saat ini semakin langka dokter yang memiliki pengabdian yang baik terhadap masyarakat dan negara

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pelayanan kesehatan di Indonesia sudah terlalu berorientasi materi, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI