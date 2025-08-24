Dedi Mulyadi Sebut Pelayanan Kesehatan di Indonesia Berorientasi Uang
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pelayanan kesehatan di Indonesia sudah terlalu berorientasi materi, sehingga berpengaruh terhadap kualitasnya.
Hal ini disampaikan Dedi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan' di Univerasitas Padjadjaran, Kota Bandung.
Menurut Dedi, dunia kesehatan sudah menjadi industri sehingga segala sesuatunya dihitung berdasarkan kepentingan bisnis.
“Ini fakta. Kita masuk ke materialisme dunia kesehatan. Dunia kesehatan adalah bisnis," kata Dedi, Jumat (22/8/2025).
Dedi menjelaskan, kondisi ini sangat memperihatinkan karena berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau materialisme masuk ke pikiran dunia kesehatan, pelayanan ke masyarakat akan jauh panggang dari api," ujarnya.
Sebagai contoh, menurutnya sudah terjadi pergeseran nilai dalam dunia kedokteran karenaa tingginya biaya pendidikan dalam profesi tersebut.
Akibatnya, kata dia, saat ini semakin langka dokter yang memiliki pengabdian yang baik terhadap masyarakat dan negara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pelayanan kesehatan di Indonesia sudah terlalu berorientasi materi, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dedi Mulyadi Usul Industri Pertahanan Nasional Pindah ke Kertajati, Rencananya Begini
- RS Normah Kuching Hadir di Health and Travel Wellness Fair 2025 Jakarta
- Miris! Ratusan Dokter Spesialis Dilaporkan Jadi Korban Perundungan , Ini Daftar RS-nya
- Menkes Budi Ungkap Penyebab Lain Balita di Sukabumi Meninggal Dunia, Ini Masih Dugaan
- 6 SEO Specialist Judi Online Ditangkap, Ini Ternyata Perannya
- Bocah di Sukabumi Meninggal karena Cacingan, Dinkes Jabar Akui Belum Maksimal