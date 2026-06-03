Dedi Mulyadi Siapkan Bonus Lebih Besar kepada Persib Bandung, tapi Ada Syaratnya

jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan bonus yang lebih besar untuk Persib Bandung apabila berhasil kembali mempertahankan gelar juara empat kali beruntun pada kompetisi Super League 2026/27.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi di hadapan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar setelah penyerahan bonus juara Rp 1 miliar di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

"Kalau juara lagi, bonusnya (naik menjadi) Rp 2 miliar," kata Dedi.

Dedi menyerahkan uang bonus Rp 1 miliar kepada para pemain dan manajemen Persib Bandung secara tunai yang disimpan dalam koper berwarna biru.

Mantan bupati Purwakarta itu memastikan uang Rp 1 miliar ini didapatkan dari hasil menjual sapi ternak miliknya.

"Sudah saya bilang, dari hasil jual sapi. Harga sapi ada yang Rp 50 juta, ada yang Rp 60 juta, ada juga yang paling murah Rp 40 juta. Tinggal dihitung saja, Rp1 miliar itu berapa ekor sapi," ucap dia.

Sementara itu, Komisaris PT PBB Umuh Muchtar turut menyampaikan terima kasih terhadap Dedi Mulyadi atas bonus yang sudah diberikan. Sosok bos Persib itu juga turut menyambut baik janji gubernur menambahkan bonus jika menang musim depan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur yang sangat memperhatikan Persib. Alhamdulillah, insyaallah tahun depan Persib juara lagi. Bonus itu tentu saya terima dengan senang hati," kata Umuh.