menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Dedi Mulyadi Siapkan Knalpot Standar Gratis, Motor di Bawah Rp25 Juta Jadi Sasaran

Dedi Mulyadi Siapkan Knalpot Standar Gratis, Motor di Bawah Rp25 Juta Jadi Sasaran

Dedi Mulyadi Siapkan Knalpot Standar Gratis, Motor di Bawah Rp25 Juta Jadi Sasaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto di Mapolda Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana menyediakan knalpot standar, di sejumlah pos satuan lalu lintas yang ada di Jabar.

Dengan begitu, jika nantinya ada motor yang ditindak oleh polisi yang memakai knalpot bising, akan segera diganti dengan knalpot standar.

"Dalam solusi jangak pendek, saya berpikir ke depan Pemprov akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti."

Baca Juga:

"Nanti saya titipkan ke para satuan lalu lintas yang operasi. Nanti bisa disimpan di pos-pos. Mereka ketika operasi langsung ke pos, langsung ganti, boleh pulang," kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di Bandung, Sabtu (8/8/2026).

Namun demikian, kata Dedi, motor yang knalpotnya diganti dengan standar hanya motor seharga di bawah Rp 25 juta.

Sementara itu, knalpot motor seharga Rp 50 juta ke atas tak akan diganti karena dinilai masuk ke golongan menengah ke atas.

Baca Juga:

"Kalau motornya standar di bawah harga Rp 25 juta, ya kita ganti, apalagi motornya sudah butut, ganti. Namun, kalau motornya kelas Rp 50 juta ke atas, jangan. Mereka kelas menengah. Desil-nya sudah desil tanpa desil kalau mereka," ungkap dia.

Dedi mengatakan kebijakan itu akan diterapkan karena acap kali masyarakat golongan menengah ke bawah tak mampu membeli knalpot motor standar. Maka dari itu, mereka terpaksa memakai knalpot bising.

Pemprov Jabar siapkan knalpot standar di pos lantas untuk mengganti knalpot bising motor di bawah Rp25 juta yang ditindak polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI