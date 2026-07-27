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Dedi Mulyadi Soroti Kasus Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur, Ada Keheranan 

Dedi Mulyadi Soroti Kasus Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur, Ada Keheranan 
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Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, PURWAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kasus penemuan mayat seorang satpam yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol dan mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Satpam atas nama Sumarna (40 tahun) itu ditemukan oleh warga pada Jumat (24/7/2026).

Dedi mengaku sudah bertemu dengan keluarga korban.

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"Yang pertama, pagi tadi saya bertemu dengan keluarga korban, korban diduga pembunuhan," kata Dedi di Mapolres Purwakarta, Senin (27/7).

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Purwakarta ihwal penyelidikan kasus tersebut.

Dia meminta agar pelaku bisa segera terdeteksi dan ditangkap oleh polisi.

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"Kami meminta agar kasus ini segera terungkap, pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat," ucapnya.

Dedi mengatakan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kasus di mana pun. Ia ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta polisi segera menangkap pelaku pembunuhan satpam yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur.

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