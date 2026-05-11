menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Dedi Mulyadi Sudah Berandai-andai Pawai Persib di Luar Bandung, Ini Alasannya

Dedi Mulyadi Sudah Berandai-andai Pawai Persib di Luar Bandung, Ini Alasannya

Dedi Mulyadi Sudah Berandai-andai Pawai Persib di Luar Bandung, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditemui di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (11/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah menyiapkan beberapa tempat yang bisa dipakai untuk pawai jika Persib Bandung berhasil meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026.

Dalam perayaan juara dua tahun berturut-turut, Gedung Sate dipakai sebagai titik akhir konvoi Persib juara. Namun, saat ini kondisinya Gedung Sate sedang direvitalisasi dan ditutup untuk umum.

Meski begitu, Dedi memastikan Gedung Sate bisa tetap dipakai untuk konvoi.

Baca Juga:

"Di mana saja (lokasi konvoi) Gubernur Jawa Barat terbuka. (Di Gedung Sate) Bisa, nanti kami manfaatkan space," kata Dedi ditemui di Bank Indonesia Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Selain Gedung Sate, Dedi juga membuka ruang konvoi bisa dilaksanakan di luar kota Bandung, tetapi harapannya perayaan tetap dipusatkan di Bandung.

"Pasti penginnya di Bandung, kan namanya Persib Bandung. Masa Bandung, perayaannya di luar Bandung," ujarnya.

Baca Juga:

"Tapi kalau pun di luar (Kota Bandung), nggak masalah, suporternya kan tersebar di seluruh wilayah (Jawa Barat)," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka opsi menggelar pawai Persib juara di luar Kota Bandung, karena Gedung Sate yang sedang direvitalisasi.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI