Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data Daerah yang Endapkan APBD di Deposito  

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah di Indonesia yang mengendapkan APBN dalam bentuk deposito.

Dedi mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Di mana Purbaya melansir data Bank Indonesia 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank.

Daerah tersebut antara lain DKI Jakarta Rp 14,683 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

Dedi mengaku sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menyimpan uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito.

"Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," kata Dedi di Bandung, dikutip Selasa (21/10).

Menurutnya daerah di tengah efisiensi saat ini ada dalam periode mempercepat belanja publik. Dia menyakini tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank.