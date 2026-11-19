jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan seusai namanya terus dikaitkan sebagai calon kuat Wapres.

"Nama saya banyak disebut oleh sejumlah pengamat dan warganet yang membicarakan kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden. Nama saya juga muncul dalam pemberitaan dan menjadi perbincangan di media sosial," kata Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis (19/11/2026).

Dedi menyatakan saat ini dia masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya masih banyak permasalahan di kota/kabupaten yang perlu diselesaikan, seperti infrastruktur hingga premanisme yang mengganggu laju investor.

"Saya tegaskan bahwa saat ini saya berfokus untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Barat," ucapnya.

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Dedi menuturkan, ketimbang dirinya, ada satu sosok yang dianggap mumpuni mengisi posisi wapres.

Sosok tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.