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Dedi Mulyadi Ungkap Ada Tumpukan Sampah yang Dibiarkan Selama 32 Tahun di Kota Bandung

Dedi Mulyadi Ungkap Ada Tumpukan Sampah yang Dibiarkan Selama 32 Tahun di Kota Bandung
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Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persoalan sampah di Kota Bandung tak luput dari perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Dedi mengungkapkan, ada salah satu aliran air yang tersumbat karena tumpukan sampah selama hampir 32 tahun dan tak tertangani oleh pemerintah daerah.

"Saya ungkap deh, di Bandung ini ada satu saluran air yang sampahnya 32 tahun baru diangkat," kata Dedi di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

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Dedi mengatakan, tumpukan sampah selama puluhan tahun ini ada di sekitar Jalan Rajiman, dekat dengan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.

Tumpukan sampah ini terjadi dari aktivitas perdagangan yang saat ini bangunannya sudah ditertibkan.

"Di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di saluran airnya. 32 tahun hitungan saya. Karena itu bertumpuk-bertumpuk. Nah Bandung ini kan terjadi karena saluran airnya digunakan untuk berdagang, sampahnya tidak diperhatikan bertumpuk," jelas dia.

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Menurut dia, persoalan ini menjadi hal yang harus diselesaikan tidak hanya oleh pemerintah saja, melainkan mental masyarakatnya pun harus diubah.

Dia meminta dalam momentum HUT ke-81 RI ini masyarakat Kota Bandung harus bisa merdeka dari sampah.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkap ada sampah yang menumpuk di saluran air di Kota Bandung yang sudah 32 tahun baru diangkut.

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