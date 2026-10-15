Dedi Sebut Prabowo Jadi Penentu Jalan atau Tidak Pemakzulan Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Menurut Dedi, DPR memiliki hak dan syarat melaksanakan pemakzulan terhadap Gibran.

"Tidak ada alasan konstitusional untuk menunda atau tidak melaksanakan pemakzulan," kata Dedi melalui layanan pesan, Kamis (15/10).

Dedi menyebut kehendak politik parlemen nenjadi faktor kunci pemakzulan Gibran.

Fraksi di DPR tinggal memilih antara mencopot putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu atau berdiplomasi.

"Saat ini sepenuhnya bergantung pada parpol pendukung pemerintah di parlemen," ujarnya.

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Namun, kata Dedi, faktor restu Presiden RI Prabowo Subianto juga menjadi penentu pemakzulan Gibran setelah putusan MK.

Dia mengatakan Prabowo bisa saja menahan diri mengamputasi kekuatan politik Jokowi dengan menyetop rencana pemakzulan Gibran setelah putusan MK.