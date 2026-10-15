menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Dedi Sebut Prabowo Jadi Penentu Jalan atau Tidak Pemakzulan Gibran

Dedi Sebut Prabowo Jadi Penentu Jalan atau Tidak Pemakzulan Gibran

Dedi Sebut Prabowo Jadi Penentu Jalan atau Tidak Pemakzulan Gibran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah. Foto: Dokumentasi pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Menurut Dedi, DPR memiliki hak dan syarat melaksanakan pemakzulan terhadap Gibran.

"Tidak ada alasan konstitusional untuk menunda atau tidak melaksanakan pemakzulan," kata Dedi melalui layanan pesan, Kamis (15/10).

Baca Juga:

Dedi menyebut kehendak politik parlemen nenjadi faktor kunci pemakzulan Gibran.

Fraksi di DPR tinggal memilih antara mencopot putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu atau berdiplomasi.

"Saat ini sepenuhnya bergantung pada parpol pendukung pemerintah di parlemen," ujarnya.

Baca Juga:

Namun, kata Dedi, faktor restu Presiden RI Prabowo Subianto juga menjadi penentu pemakzulan Gibran setelah putusan MK.

Dia mengatakan Prabowo bisa saja menahan diri mengamputasi kekuatan politik Jokowi dengan menyetop rencana pemakzulan Gibran setelah putusan MK.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai faktor Presiden RI Prabowo Subianto sebagai penentu jalan atau tidaknya pemakzulan Gibran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI