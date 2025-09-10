Dedikasi Aryono Miranat di Sektor Ganda Putra Dapat Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Aryono Miranat mendapatkan penghargaan sebagai pembina terbaik versi Candra Wijaya International Badminton Center.

Pelatih berjuluk Naga Air itu mendapatkan apresiasi tinggi setelah konsisten menghadirkan pemain spesialis ganda terbaik di tanah Air.

Aryono sendiri merasa terhormat mendapatkan penghargaan tersebut.

Pelatih kelahiran 27 April 1964 itu termotivasi dengan gelar yang diberikan untuk bisa terus melahirkan dan mengasah bakat pebulu tangkis khususnya spesialis ganda di Indonesia.

“Penghargaan ini memberikan motivasi bagi saya untuk berkontribusi lebih maksimal kepada olahraga bulu tangkis, khususnya di nomor ganda,” ungkap pelatih asal Bandung itu.

Tidak berlebihan jika pria berusia 61 tahun tersebut mendapatkan predikat pembina terbaik versi Candra Wijaya International Badminton Center.

Aryono lama melatih di Pelatnas Cipayung dan banyak mengasah bakat-bakat ganda putra terbaik Tanah Air, seperti Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Setelah tidak berkiprah di Pelatnas kini peraih medali perak SEA Games 1989 bersama Minarti Timur tersebut menjadi pelatih di klub PB Djarum.