Dedikasi Caretakers, Andien dan Rafi Muhammad Persembahkan Lagu Untukmu

jpnn.com, JAKARTA - Drummer, Rafi Muhammad berkolaborasi dengan penyanyi, Andien merilis single terbaru yang bertitel Untukmu.

Lagu tersebut didedikasikan khusus untuk caretakers, yaitu mereka yang dengan penuh kasih merawat orang-orang terkasih yang sedang sakit dan berjuang melawan penyakit.

Menurutnya, caretakers adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka kerap mengesampingkan kebutuhan pribadi demi memberikan perhatian, harapan, dan kenyamanan. Namun, kisah dan pengorbanan mereka jarang sekali mendapatkan sorotan.

Melalui Untukmu, Rafi Muhammad dan Andien ingin menghadirkan ruang penghargaan bagi para caretakers, sekaligus menyuarakan keteguhan hati lewat musik.

Lagu tersebut lahir dari perjalanan pribadi Rafi Muhammad bersama kakak yang tengah berjuang melawan kanker payudara, serta terinspirasi dari peran anggota keluarga yang selalu mendampingi di setiap langkah.

"Lagu ini bentuk kasih sayang saya buat kakak yang sedang mengidap kanker payudara dan persembahan buat semua orang yang sedang berjuang melawan sakitnya dan para pendampingnya yang juga berjuang mendampingi keluarga, sahabat maupun semua tenaga medis yang menjadi caretaker,” ungkap Rafi Muhammad.

Sebagai perpanjangan dari pesan lagu, Rafi Muhammad Andien, dan keluarga akan menggelar sebuah kegiatan spesial satu hari di bulan Oktober, bertepatan dengan Breast Cancer Awareness Month.

Acara tersebut bakal menjadi momen apresiasi bagi caretakers melalui kegiatan kreatif dan interaktif, termasuk workshop seru di mana peserta dapat membuat karya personal, serta pemutaran perdana video musik Untukmu.