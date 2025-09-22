Dedikasi Dua Dekade Haji Robert untuk Ribuan Santri Tahfiz Al-Qur'an

jpnn.com, JAKARTA - Haji Robert Nitiyudo Wachjo telah mendedikasikan perhatiannya untuk pendidikan Al-Qur’an dengan mengembangkan Pesantren Tahfiz Al-Qur’an Ulumul Qur’an di Depok sejak 2003 silam.

Bersama dengan pembina pesantren, Ustaz Jamaluddin Rojam pesantren itu terdiri dari dua lembaga, yaitu Pesantren Tahfiz Al-Qur’an Puteri dan Pesantren Ulumul Qur’an Putra, yang hingga kini telah menjadi rumah bagi para penghafal Al-Qur’an.

Setiap harinya, Pesantren Tahfiz Al-Qur’an Puteri mendidik lebih dari 700 santriwati bersama para guru, dengan dukungan sekitar 160 tenaga pengajar.

Pesantren Ulumul Qur’an Putra saat ini tengah membina lebih dari 1.000 santri dan telah meluluskan ribuan santri sejak awal berdiri.

Di lembaga pendidikan tersebut, setiap hari Haji Robert menghadirkan berbagai fasilitas penunjang bagi para santri. Mulai dari pembangunan masjid, ruang kelas, hingga asrama yang nyaman.

Haji Robert membangun sarana olahraga lengkap seperti stadion lapangan bola, futsal, basket, hingga badminton untuk mendukung jasmani.

Kesehatan para santri pun tak luput dari perhatian. Pesantren dilengkapi dengan klinik umum yang memiliki dokter serta obat-obatan lengkap, hingga klinik gigi. Semua infrastruktur ini dibangun khusus oleh Haji Robert sebagai wujud amal jariyah dan bentuk kasih sayang beliau kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi para santri dan pengajar, Haji Robert bukan sekadar seorang dermawan, melainkan sosok orang tua.