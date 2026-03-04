Dedikasi Perwira Elnusa Petrofin, Pastikan Penyaluran Stok BBM di Aceh Tetap Lancar

jpnn.com, ACEH - Menjelang hari raya Idulfitri 1447 H, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA), kembali mempersiapkan diri dalam untuk kembali bertugas dalam Satuan Tugas Ramadan–Idulfitri (SATGAS RAFI) 2026 PT Pertamina (Persero).

Sebagai mitra distribusi energi dalam ekosistem Pertamina Group, Elnusa Petrofin siap mendukung Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan Avtur berjalan aman, tepat waktu, dan andal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan tantangan geografis tinggi.

Momentum Satgas Ramadan–Idulfitri tidak hanya tentang kesiapan armada dan sistem distribusi, tetapi juga tentang dedikasi para Awak Mobil Tangki (AMT) sebagai pejuangenergi yang tetap bertugas ketika sebagian masyarakat merayakan kebersamaan bersamakeluarga.

Baca Juga: Cadangan BBM Indonesia Tersisa untuk 20 Hari ke Depan

Di balik operasional yang terintegrasi dan terkendali, terdapat kisah-kisah ketangguhan yang mencerminkan makna energi sebagai penggerak harapan.

Salah satunya adalah kisah Mulhadi, AMT Elnusa Petrofin yang bertugas di Fuel Terminal Lhokseumawe, pada akhir tahun lalu Mulhadi sempat terjebak longsor di wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, Aceh, saat menjalankan tugas distribusi BBM.

Dalam kondisi akses jalan terputus dan komunikasi lumpuh akibat bencana, dia bersama rekannya harus bertahan selama tiga hari sebelum akhirnya berjalan kaki puluhan kilometer menuju titik aman.

Bagi Mulhadi, pengalaman tersebut justru memperkuat kesadaran bahwa komitmen untuk menjaga ketersiadaan energi merupakan tugas mulia tanpa kompromi.

Dalam situasi sulit sekalipun, energi harus tetap hadir di tengah masyarakat. Saat bencana maupun saat momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri, BBM sangat dibutuhkan untuk masyarakat, kendaraan logistik, hingga keadaan darurat. Itu menjadi energi kami terus melangkah dengan penuh harapan.