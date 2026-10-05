Dedikasi untuk Kemanusiaan, NHM Raih Penghargaan Tim ESDM Siaga Bencana 2026

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam mendukung aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana kembali mendapat apresiasi melalui Penghargaan Aksi Kemanusiaan Tim ESDM Siaga Bencana 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada 30 September 2026 di Ruang R.R. Samaun Samadikun, Gedung Soemantri Brojonegoro, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.

NHM diwakili Zakaria Barham selaku Coordinator Emergency Response Team (ERT) dan Elia Samuel Paliaky, Paramedic, untuk menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan dan kontribusi personel ERT NHM dalam mendukung Tim ESDM Siaga Bencana pada misi kemanusiaan penanganan gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keterlibatan personel ERT NHM dalam misi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung upaya kemanusiaan dan penanganan kondisi darurat.

Berbekal kompetensi di bidang emergency response, rescue, dan dukungan medis, personel NHM turut berkontribusi bersama tim gabungan dalam menjalankan tugas di wilayah terdampak bencana.

Dalam acara penyerahan penghargaan tersebut, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (TekMIRA), Wakhid Hasyim, menyerahkan penghargaan kepada Zakaria Barham sebagai perwakilan NHM.

Zakaria Barham menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima serta mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap seluruh pihak yang telah terlibat dalam misi kemanusiaan.