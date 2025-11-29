Dedy Irawan Minta Kader Pemuda Muhammadiyah Bantu Korban Banjir di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris DPW PAN Sumatera Utara yang juga Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dedy Irawan menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia menegaskan fokus seluruh pihak saat ini harus diarahkan pada upaya penyelamatan warga dan pemulihan kawasan terdampak.

Dedy meminta para relawan, masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia bergerak membantu korban banjir tanpa henti.

“Korban banjir membutuhkan pertolongan nyata bukan wacana, bukan perdebatan. Ini waktu kita bekerja bersama membantu warga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga,” ujar Dedy di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dedy menanggapi isu di ruang digital yang menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai “penyebab banjir” di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang disebarkan sejumlah akun tidak jelas identitasnya.

Dia menilai isu tersebut banyak muncul di platform daring dan disebarkan akun-akun anonim dalam pola yang terkesan terkoordinasi.

“Kami melihat banyak akun bodong menyebarkan propaganda yang menyesatkan dengan menyalahkan Pak Zulkifli Hasan atas bencana banjir. Ini tuduhan tidak berdasar, tidak logis, dan sangat tidak etis di tengah masyarakat yang sedang berduka,” tegasnya.

Dia menambahkan bencana alam berskala besar seperti ini dipengaruhi faktor cuaca ekstrem, topografi, kerentanan lingkungan, dan dinamika meteorologis, jangan diarahkan ke hal hal yang politis apalagi cendrung kepada fitnah dan penyebaran informasi hoaks.