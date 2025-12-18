Dee Lestari Kembali dengan (Jangan) Jatuh Cinta
jpnn.com, JAKARTA - Dee Lestari terus konsisten sebagai penyanyi dan pencipta lagu yang produktif. Karya lagunya sudah berkibar sejak masih bergabung dengan Rida Sita Dewi (1995-2003), dan masih berlanjut ketika berkarier solo (lewat albumnya Out of Shell, 2006).
Gebrakan Dee Lestari lewat Rectoverso (2007) juga masih bergaung hingga kini.
Malaikat Juga Tahu telah menjadi lagu legendaris yang dibawakan oleh berbagai penyanyi.
Dee Lestari terus menulis hit bagi penyanyi papan atas Indonesia, antara lain: Marcell, Raisa, Ariel Noah, Andien, Titi DJ, dsb.
Lewat Rapijali Book Soundtrack (2021), dia pun berkolaborasi dengan nama-nama besar antara lain Iwan Fals, Bunga Citra Lestari, Mawar Eva, Adikara, Mikha Angelo, dan Barsena Bestandhi.
Akan tetapi, citra Dee Lestari sebagai penulis buku begitu kuatnya, hingga seakan menenggelamkan eksistensi selaku penyanyi.
Selama 17 tahun dirinya belum pernah lagi mengeluarkan album secara utuh sebagai seorang solois. Selama ini Dee Lestari amat fokus pada kariernya sebagai salah satu penulis terdepan di tanah air.
Pada 2024, ayahanda Dee Lestari berpulang, dan meninggalkan kehilangan mendalam. Pada satu momen saat sendirian di rumahnya, dia memutuskan untuk menghibur diri dengan bernyanyi hingga rutin hampir setiap malam selama berminggu-minggu.
Album solo ketiga Dee Lestari tersebut akan dibuka oleh sebuah single berjudul '(Jangan) Jatuh Cinta'.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kompetisi Menulis Angkat Tema Kisah di Balik 98, Kwikku Siapkan Hadiah Rp 500 Juta
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Mirzani Ancam Lakukan Ini, Hotman Tak Bisa Tidur
- Abu Jenazah Suami Dee Lestari tak Jadi Disimpan di Vihara, Tetapi Langsung...
- Dee Lestari Ungkap Obrolan Dirinya dengan Anak-anak Sebelum Peti Jenazah Reza Gunawan Ditutup
- Gegara Ini, Raisa Sebut Reza Gunawan Berjasa dalam Kariernya
- Jadi Saksi Kebaikan Reza Gunawan, Dee Lestari: Dia Sudah Mengubah Hidup Mereka