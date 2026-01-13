Dee Lestari Menyongsong Album Ketiga
jpnn.com, JAKARTA - Dee Lestari telah lama dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu yang produktif.
Karya lagunya sudah berkibar sejak masih bergabung dengan Rida Sita Dewi (1995-2003), dan berlanjut ketika berkarier solo (lewat album Out of Shell, 2006). Gebrakannya lewat Rectoverso (2007) juga bergaung hingga kini.
Lagu ciptaan Dee Lestari, Malaikat Juga Tahu telah menjadi karya legendaris yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi.
Setelahnya, Dee Lestari masih menulis hit bagi penyanyi papan atas Indonesia, antara lain, Marcell, Raisa, Ariel Noah, Andien, Titi DJ, dan lainnya.
Lewat Rapijali Book Soundtrack (2021), dia pun berkolaborasi dengan nama-nama besar antara lain Iwan Fals, Bunga Citra Lestari, Mawar Eva, Adikara, Mikha Angelo, dan Barsena Bestandhi.
Akan tetapi, citra Dee Lestari sebagai penulis buku begitu kuatnya, hingga seakan menenggelamkan eksistensinya selaku penyanyi.
Sebagai penyanyi solo, selama 17 tahun Dee Lestari belum pernah lagi mengeluarkan album secara utuh.
Selama ini dia amat fokus pada karier sebagai salah satu penulis terdepan di tanah air.
Dee Lestari berharap single barunya akan menjadi pembuka yang segar bagi kembalinya ke dunia musik sebagai singer-songwriter berpengalaman.
