Deepal App Bikin Pemilik dan Kendaraannya Makin Intim
jpnn.com, JAKARTA - Changan mengeklaim kabin Deepal S05 maupun Deepal S07 bisa dibuat sejuk, bahkan sebelum pintunya dibuka.
Proses itu bisa dilakukan pengguna hanya lewat ponsel di genggaman.
Ikatan antara pemilik dan kendaraannya kini memang makin erat berkat hadirnya Deepal App.
Aplikasi cerdas tersebut dirancang Changan untuk menjembatani interaksi pengguna dengan mobil mereka.
"Bagi Changan, teknologi bukan hanya tentang menghadirkan fitur-fitur canggih pada kendaraan, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata dalam keseharian konsumen," ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya dalam keterangannya, Rabu (28/10).
Kemudahan itu terasa sejak persiapan sebelum perjalanan.
Dari layar smartphone, pemilik bisa memantau sisa daya baterai hingga estimasi jarak tempuh.
Saat pengisian daya berlangsung, prosesnya pun bisa dipantau dari jauh tanpa harus menunggu di samping mobil.
Changan mengeklaim kabin Deepal S05 maupun Deepal S07 bisa dibuat sejuk, bahkan sebelum pintunya dibuka.
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