Deepal L06 Max Siap Diajak Menari Cepat

Debut Deepal L06 Max di Beijing. Foto: changan

jpnn.com - Di tanah kelahirannya, debut Deepal L06 Max langsung mencuri perhatian dengan paket lengkap yang dibawanya.

Deepal L06 Max hadir menawarkan teknologi berkendara canggih hingga efisiensi jarak tempuh yang relevan untuk kebutuhan mobilitas harian.

Sejak kemunculannya, lini L06 memang diarahkan untuk menyasar generasi muda, yang menginginkan kendaraan pintar dengan rasa berkendara yang lebih “hidup”.

Pada versi Max, pendekatan itu terasa makin matang, terutama soal performa.

Deepal membekali L06 Max dengan sistem suspensi magnetorheological—teknologi yang lazim ditemui pada mobil premium berbanderol tinggi.

Hasilnya terasa jelas: respons kemudi lebih presisi, redaman suspensi adaptif, dan kestabilan meningkat, bahkan saat bermanuver cepat.

Dalam pengujian moose test oleh China Automotive Technology and Research Center (CATARC), mobil mencatat kecepatan 85,6 km/jam.

Moose test adalah uji manuver ekstrem untuk mengukur seberapa stabil dan terkendalinya sebuah mobil saat harus menghindari rintangan secara tiba-tiba di jalan.

