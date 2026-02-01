Deepal SO7 Minim Tombol Fisik, Changan Indonesia Beri Penjelasan

jpnn.com, GARUT - Changan Indonesia resmi menghadirkan Deepal SO7 di tanah air untuk menyasar konsumen profesional yang mengikuti perkembangan teknologi.

Mobil listrik asal Tiongkok itu menawarkan berbeda. Terutama pada bagian interior.

Pasalnya, mobil listrik seharga Rp 600 jutaan itu minim dengan tombol fisik.

Semua tombol akan dioperasikan melalui head unit berukuran 15,6 inci mulai dari pengaturan kaca spion, AC, membuka bagasi belakang, lampu, hingga wiper.

Technical Aftersales Changan Indonesia Fery Nugroho mengungkapkan Deepal SO7 yang saat ini merupakan produk global, sehingga secara spesifikasi mirip dengan yang dijual di negara asalnya.

"Secara umum mobil-mobil China ya hampir mirip semua kalau untuk sementara di Depaal SO7 kan produknya global. Spesifikasinya hampir sama lah mungkin beda-beda sedikit," ungkap Fery di Garut, Jawa Barat.

Baca Juga: Mengupas Teknologi Golden Shield Battery di Changan Deepal S07

Dia menambahkan meski semuanya dioperasikan melalui headunit, tetapi pengguna bisa mengoperasikan dengan mudah. Sebab, kata dia, ada pengaturan yang memudahkan penggunanya saat berada di jalan.

"Beberapa itu sudah banyak dilengkapi dengan shortcut, jalan pintas, ya. Di tombol sebelah kiri ada tambah love-love. Nah, itu bisa diisi 4 shortcut ya, 4 pintasan. Jadi, tekan sebentar mau diisi shortcut apa, kemudian tekan agak lama. Nah, itu masuknya entar di menu," tuturnya.