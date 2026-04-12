Defend IT360 Perkuat Keamanan Bisnis Lewat Virtual SOC Essential
jpnn.com, JAKARTA - Banyak perusahaan merasa sistemnya sudah aman—hingga suatu hari operasional terganggu atau data tak lagi bisa diakses.
Di tengah ancaman siber yang makin kompleks, pendekatan keamanan yang reaktif jelas tak lagi cukup.
Momentum itu yang menandai perjalanan Defend IT360 saat merayakan ulang tahun keduanya, Jumat (3/4).
Berdiri sejak 2024, perusahaan terus mendorong pendekatan keamanan yang lebih proaktif demi menjaga keberlanjutan bisnis di era digital.
Ancaman siber sendiri bukan perkara kecil. Data Cybersecurity Ventures memperkirakan kerugian global akibat serangan siber telah mencapai USD 10,5 triliun per tahun.
Sementara itu, di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kerugian hingga Rp476 miliar akibat penipuan dan serangan siber dalam periode November 2024 hingga awal 2025.
CEO Defend IT360, Sudino Oei, menyebut kebutuhan akan sistem keamanan yang komprehensif kini makin disadari pelaku usaha.
“Bukan hanya untuk proteksi, tetapi juga memastikan keberlangsungan bisnis,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua, Defend IT360 memperkenalkan layanan terbaru, Virtual SOC Essential.
