Defender MY26 Hadir dengan Teknologi Canggih dan Warna Baru, Siap Taklukkan Segala Medan

jpnn.com - Kekuatan legendaris Land Rover kembali hadir di Indonesia.

Land Rover Defender MY26 resmi meluncur dengan desain segar, teknologi mutakhir, dan performa yang siap menaklukkan segala medan.

SUV ikonik ini bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol ketangguhan yang kini lebih modern dan nyaman untuk petualangan maupun aktivitas sehari-hari.

PT JLM Auto Indonesia memperkenalkan Defender MY26 dengan tiga model bodi, yakni Defender 90, Defender 110, dan Defender 130.

Defender 90 hadir dalam varian X-Dynamic SE, sedangkan Defender 110 tersedia dalam S dan X-Dynamic SE. Harga on-the-road dimulai dari Rp 3,649 miliar.

President Director PT JLM Auto Indonesia Gerry Kertowidjojo menegaskan bahwa Defender adalah simbol global kekuatan dan kemampuan yang telah teruji puluhan tahun.

Baca Juga: Serangan Siber Bikin Penjualan Jaguar Land Rover Anjlok 24 Persen

"Sejak mulai beroperasi pada 2021, kami fokus menghadirkan jajaran merek premium yang memiliki karakter kuat dan nilai eksklusivitas tinggi."

"Di antara semuanya, Defender menjadi kebanggaan tersendiri karena telah diakui secara global sebagai simbol kekuatan, ketangguhan, dan kapabilitas," ucap Gerry.