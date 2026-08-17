Defile Pasukan Upacara HUT Kemerdekaan RI Sedot Perhatian Puluhan Ribu Warga

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan ribu masyarakat memenuhi kawasan Gedung Sate yang rampung dipugar untuk mengikuti rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Senin (17/8/2026).

Pantauan JPNN, ribuan warga sudah memadati area Gedung Sate sejak pukul 06.00 WIB. Mereka berdiri secara tertib di pinggir jalan, menanti iring-iringan kereta kencana yang membawa duplikat Bendera Merah Putih dari Bale Pakuan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang bertindak sebagai pemimpin upacara, berdiri di tengah mimbar yang disiapkan. Sementara area VIP diisi oleh para tamu yang terdiri dari nelayan, petani, sopir ojek online, hingga tukang sapu jalanan.

Upacara juga dihadiri para pejabat, seperti Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, dan sejumlah anggota DPRD Jabar.

Setelah gelaran upacara selesai, rangkaian dilanjutkan dengan defile atau parade pasukan militer.

Masyarakat yang tadinya berdiri jauh dari area parade, dipersilakan untuk mendekat ke tengah panggung.

Baca Juga: Pasukan Militer Takluk di Kandang PSM

"Untuk warga silakan mendekat ke area depan sini, agar bisa terlihat defilenya. Tapi yang tertib dan tidak ada selfie ya. Silakan duduk yang rapi, kalau tidak rapi saya tidak mau," kata Dedi.

Warga pun menyambut dan antusias mendekat ke area yang sudah ditentukan. Para petugas keamanan pun bergegas mengatur masyarakat agar bisa nyaman menyaksikan defile.