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Defisit APBN Naik, Pendapatan Negara Capai Rp2.341,5 Triliun

Defisit APBN Naik, Pendapatan Negara Capai Rp2.341,5 Triliun
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Ilustrasi paparan data Kemenkeu soal APBN 2026. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja APBN hingga September 2026 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun, atau setara dengan 74,2% dari target. 

Capaian tersebut juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,5% dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 19%.

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Selain itu, keseimbangan primer pada periode yang sama tercatat positif sebesar Rp125,5 triliun.

Lebih lanjit, posisi defisit APBN tercatat sebesar Rp319,0 triliun atau berada di level 1,24% dari produk domestik bruto.

Meskipun secara month-to-month mengalami kenaikan tipis dari posisi bulan lalu yang sebesar 0,9%, pergerakan fiskal ini diklaim tetap menunjukkan tren konsolidasi yang terjaga.

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"Jadi ini on track, kami menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit," kata Menteri Keuangan Suahasil dalam APBN KiTa, Jumat (9/10).

"Hari ini per akhir September 1,2%. Nanti kami akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8 persenan," imbuhnya menjelaskan.

Kinerja APBN hingga September 2026 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun, atau setara dengan 74,2% dari target.

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