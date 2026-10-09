Defisit APBN Naik, Pendapatan Negara Capai Rp2.341,5 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja APBN hingga September 2026 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun, atau setara dengan 74,2% dari target.

Capaian tersebut juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,5% dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 19%.

Selain itu, keseimbangan primer pada periode yang sama tercatat positif sebesar Rp125,5 triliun.

Lebih lanjit, posisi defisit APBN tercatat sebesar Rp319,0 triliun atau berada di level 1,24% dari produk domestik bruto.

Meskipun secara month-to-month mengalami kenaikan tipis dari posisi bulan lalu yang sebesar 0,9%, pergerakan fiskal ini diklaim tetap menunjukkan tren konsolidasi yang terjaga.

"Jadi ini on track, kami menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit," kata Menteri Keuangan Suahasil dalam APBN KiTa, Jumat (9/10).

"Hari ini per akhir September 1,2%. Nanti kami akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8 persenan," imbuhnya menjelaskan.