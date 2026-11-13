Defisit APBN Oktober 2026 Rp379,3 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - APBN Oktober 2026 mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kondisi defisit tersebut terjadi karena realisasi pengeluaran negara melampaui perolehan pendapatan yang masuk ke kas negara.

Dari sisi pemasukan, pendapatan negara tercatat teekumpul sebesar Rp2.618,0 triliun atau mencapai 83,0 persen dari target yang dipatok.

Perolehan pendapatan tersebut sekaligus mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 23,9 persen secara tahunan (yoy).

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.997,2 triliun atau memenuhi 78,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Besaran belanja negara tersebut turut mengalami pertumbuhan sebesar 15,6 persen secara tahunan (yoy).

Kendati angka defisit mengalami pelebaran dari September 2026, keseimbangan primer tetap berada di jalur positif dengan surplus tercatat sebesar Rp114,8 triliun.

Menanggapi dinamika fiskal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan struktur anggaran ini tetap berada dalam batas kendali aman.