Defisit APBN Oktober 2026 Rp379,3 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - APBN Oktober 2026 mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi defisit tersebut terjadi karena realisasi pengeluaran negara melampaui perolehan pendapatan yang masuk ke kas negara.
Dari sisi pemasukan, pendapatan negara tercatat teekumpul sebesar Rp2.618,0 triliun atau mencapai 83,0 persen dari target yang dipatok.
Perolehan pendapatan tersebut sekaligus mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 23,9 persen secara tahunan (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.997,2 triliun atau memenuhi 78,0 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Besaran belanja negara tersebut turut mengalami pertumbuhan sebesar 15,6 persen secara tahunan (yoy).
Kendati angka defisit mengalami pelebaran dari September 2026, keseimbangan primer tetap berada di jalur positif dengan surplus tercatat sebesar Rp114,8 triliun.
Menanggapi dinamika fiskal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan struktur anggaran ini tetap berada dalam batas kendali aman.
APBN Oktober 2026 mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp379,3 triliun, setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemda Khawatir Soal Gaji PPPK Penuh Waktu, Kemenkeu Bakal Beri Dukungan Keuangan
- Kemenkeu Alokasikan Gaji Pengangkatan PPPK Menjadi Penuh Waktu di APBN 2027
- Jawab Keresahan Pemda Soal Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, DJPK Kemenkeu Buka Suara
- LRT Sumsel Habiskan Subsidi Rp300 Miliar per Tahun, Herman Deru: Wajar, Ini Transportasi Perintis
- Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Q4 Setara Capaian Kuartal III
- BHS Kritik Beban Subsidi LRT Sumsel, APBN Terkuras hingga Rp300 Miliar per Tahun