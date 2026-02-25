Dejan Antonic Bongkar Biang Keladi Kekalahan Semen Padang Lawan Bhayangkara FC
jpnn.com - Semen Padang tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya seusai menelan kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.
Bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Selasa (24/2/2026), tim berjuluk Kabau Sirah itu keok dengan skor 0-4.
Jala gawang Kabau Sirah yang dikawal Arthur kebobolan oleh Moussa Sidibe (27', 53'), Ryo Matsumura (50'), serta Bernard Doumbia (74').
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic mengaku kecewa dengan keputusan wasit yang memberikan penalti cepat kepada Bhayangkara FC.
Setelah kebobolan, juara LPI 2011/12 itu bermain dalam tekanan sehingga akhirnya harus menelan kekalahan telak pada laga tersebut.
"Saya enggak mau terlalu banyak bicara karena saya mungkin masih emosi."
"Saya bisa lihat pertandingan cukup lucu. Dua penalti langsung dan kartu merah," ungkap pelatih kelahiran 22 Januari 1969 itu.
Kekalahan ini membuat Semen Padang makin tertekan dalam upaya keluar dari zona degradasi Super League 2025/26.
Semen Padang tidak mampu menyembunyikan rasa kekecewaan seusai kalah dari Bhayangkara Presisi Lampung FC, Selasa (24/2)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib vs Madura United, Bojan Hodak Menyampaikan Kabar Baik
- Malut United vs Persija Jakarta 2-3: Andritany Ungkap Tekanan Gila di Ternate
- Mauricio Souza Bongkar Perjuangan Persija Jakarta Raih 3 Poin di Markas Malut United
- Ternyata Persija Bisa Lebih Baik dari Persib dan Borneo FC
- Malut United vs Persija Jakarta: Nestapa Carlos Eduardo di Hari Ulang Tahun
- Menjelang Jumpa Madura United, Persib Bandung Dapat Tambahan Amunisi